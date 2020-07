Speranza: istituita “Giornata nazionale delle Vittime del Covid”

Il ministro Roberto Speranza: “Il 18 Marzo sarà la Giornata nazionale in memoria delle vittime covid. È bello che la legge che la istituisce sia stata approvata all’unanimità.

Sarà un giorno importante per non dimenticare questa stagione drammatica e per ricordare tutte le persone che non sono più con noi.”

