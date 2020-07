Epidemia dolosa, presentata denuncia contro Conte, Lamorgese e Speranza

Di avv. Alfredo Lonoce

In data 15 luglio 2020, come preannunciato, è stata depositata, la denuncia, sottoscritta da me e dal Prof. Avv. Augusto Sinagra, contro Giuseppe Conte, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza affinchè siano accertati eventuali profili di responsabilità a loro carico per diffusione dolosa dell’epidemia Covid-19 (art.438 cod.pen.) in relazione alla decisione di lasciare ancora aperti i porti italiani consentendo oltre all’immigrazione clandestina, l’ingresso di persone affette da Coronavirus che potrebbero diffondere nuovamente il contagio nel territorio italiano.

Metto a disposizione di tutti coloro che volessero aggiungersi all’iniziativa il contenuto della suddetta denuncia, precisando che la sua pubblicazione è consentita, atteso che la Cassazione, sezione I penale, con la sentenza 4 maggio 2017, n. 21290, ne ha affermato la liceità, rilevando che, senza incorrere nella violazione degli artt. 684 cod. pen. e 114 e 329 c.p.p., è consentita la pubblicazione di una denuncia in quanto la denunzia scritta da una parte e da questa presentata ai pubblici ministeri o alla polizia giudiziaria non può essere considerata alla stregua di atto “compiuto” da costoro. Infatti non possono rientrare nella categoria del segreto i documenti che non siano stati compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria.

