Migranti, nave Ocean Viking in fermo amministrativo

Condividi

Ispettori della Guardia Costiera, specializzati in sicurezza della navigazione, hanno sottoposto oggi la nave ‘Ocean Viking’ di bandiera norvegese e operante per conto dell’organizzazione non governativa Sos Mediterranee, a un controllo per verificare l’ottemperanza alle norme in materia di sicurezza della navigazione, protezione dell’ambiente e tutela del personale navigante. L’unità, ormeggiata nel porto di Porto Empedocle, è attraccata nei giorni scorsi dopo il periodo di quarantena successivo al trasferimento su nave Moby Zazà dei migranti presenti a bordo.

L’ispezione ha evidenziato diverse irregolarità di natura tecnica e operativa tali da compromettere non solo la sicurezza dell’unità e dell’equipaggio ma anche delle persone che sono state e che potrebbero essere recuperate a bordo, nel corso del servizio di assistenza ai migranti svolto dalla nave, così come alcune violazioni alle normative a tutela dell’ambiente marino.