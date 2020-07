Migranti, Lamorgese: tampone a chi sbarca e due navi per la quarantena

“Si sta lavorando, sempre in collaborazione con la Regione Sicilia per assicurare i tamponi a tutti gli stranieri sbarcati. Analoga proceduraverrà adottata anche per coloro che arrivano in altre Regioni in modo da garantire la massima sicurezza per le comunità”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese rispondendo al Question Time sul tema degli sbarchi avvenuti nei mesi di emergenza Covid 19.

“Desidero,innanzitutto assicurare che massima e costante è l’attenzione rivolta alla tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini, soprattutto inquelle regioni che in questo momento sono maggiormente esposte aglisbarchi – ha detto – Gli stranieri vengono sottoposti, al momento dell’arrivo, ai necessari accertamenti sanitari e alle misure di quarantena, al fine di prevenire il rischio di contagio”.