Migranti, prefetto annulla ordinanza chiusura hotspot di Messina

“Va bene l’annullamento dell’ordinanza e ringrazio la prefetta per il bon ton istituzionale. Rilancio con la collaborazione istituzionale senza alcun problema e domani ci vedremo alle 11, ma la posizione del sindaco e della città non cambia. L’hotspot va chiuso e non sta scritto da nessuna parte che va trovata un’alternativa sempre qui. Per una volta Messina non sia il pisciatoio d’Italia o dell’Europa”. A dirlo è il sindaco della città dello Stretto, Cateno De Luca, dopo la decisione del prefetto di Messina di annullare la sua ordinanza che disponeva la chiusura dell’hotspot di Bisconte.

“Annullata la mia ordinanza per la chiusura dell’hotspot di Messina? Nessun problema. La prefetta Librizzi me lo ha preannunciato con una telefonata, concordando un incontro per domani alle 11 in prefettura”, ha continuato De Luca. “Non entro nel merito dell’annullamento – aggiunge il primo cittadino – perché non c’entrano nulla le competenze del sindaco, né io sto a sindacare gli appalti e i servizi che sono stati espletati per l’hotspot di Bisconte, pretendo soltanto che questa struttura venga chiusa immediatamente perché abusiva e crea problemi di ordine pubblico e sanitario”.