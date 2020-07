Scandalo procure, Palamara pronto a ricusare Davigo

Un invito al consigliere Piercamillo Davigo ad astenersi dal far parte del collegio davanti al quale, martedi’ prossimo, e’ previsto l’avvio dei procedimenti disciplinare sul ‘caso procure’: in caso contrario, Luca Palamara presentera’ nei suoi confronti un’istanza di ricusazione.

E’ quanto annunciato dal legale di Palamara in sede disciplinare, il magistrato di Cassazione Stefano Giaime Guizzi, alla luce del fatto che Davigo e’ nella lista di 133 testimoni che la difesa intende sentire nel procedimento davanti al ‘tribunale delle toghe’, in particolare in merito all’esposto che l’ex pm di Roma Stefano Rocco Fava presento’ alla Prima Commissione del Csm.





Dal difensore di Palamara e’ stata presentata a Palazzo dei Marescialli anche una richiesta di rinvio di udienza per legittimo impedimento, per un impegno in Cassazione. L’intenzione della difesa e’, inoltre, quella di chiedere alla disciplinare di riunire tutti i procedimenti pendenti attualmente sul caso procure: oltre a quello nei confronti di Palamara, quelli ai 5 ex togati del Csm Spina, Morlini, Cartoni, Criscuoli e Lepre e al deputato di Italia Viva e magistrato in aspettativa Cosimo Ferri. affaritaliani.it

