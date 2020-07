Francia: brucia la storica cattedrale gotica di Nantes

Condividi

Continuano i fenomeni di “autocombusione” nelle chiese francesi. Oggi un incendio nella storica Cattedrale gotica di San Pietro e Paolo Nantes. I pompieri, allertati questa mattina presto, dicono che l’incendio, di una certa gravità, non è ancora stata domato. 104 vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme.

Breaking: There is a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/QTkPsD0LSr

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 18, 2020