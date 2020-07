Danneggia auto e vetrine, poi aggredisce i carabinieri: arrestato

Venezia – Danneggia auto e vetrine, poi aggredisce i carabinieri: arrestato. Un passante e due guardie giurate che controllavano la zona lo hanno notato mentre vagava in piazza Libertà, di fronte alla chiesa di Musile di Piave, in piena notte e danneggiava le vetrine delle attività commerciali e le auto parcheggiate in zona. Hanno chiamato i carabinieri che, pochiminuti dopo, lo hanno fermato, anche se con qualche difficoltà.

Infatti il giovane, nordafricano privo di documenti, all’arrivo dei militari della stazione di Meolo, dopo essere stato inizialmente bloccato da una guardia giurata si è agitato ancora di più, aggredendoli. Per questo è stato arrestato. Con lui aveva una dose di cocaina e oltre 1.300 euro in contanti. Il tutto è stato posto sotto sequestro.

