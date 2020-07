Recovery Fund, Rutte: possibilità accordo meno del 50%

Condividi

BRUXELLES, 17 LUG – “Vedo poco meno del 50% di possibilità di raggiungere un accordo” sul Recovery Fund “entro domenica”. Così il premier olandese Mark Rutte al suo arrivo al Consiglio europeo.

“È ancora possibile raggiungere un compromesso a questo vertice”, ma “ci aspetta un duro lavoro”, ha aggiunto Rutte, sottolineando la sua ferma intenzione di “vedere le riforme” in cambio degli aiuti.(ANSA).

Borghi: “Finora l’Italia ha dato alla UE 200 miliardi e ne ha ricevuti zero”

La UE ci fa perdere miliardi e poi ci accusa pure di non essere resilienti.

Olanda, Rutte: ‘niente aiuti all’Italia, solo prestiti’ perché “devono anche far sì che in futuro siano capaci di affrontare da soli crisi del genere” 🤡

(Dai paradisi fiscali, è tutto. A voi la linea)