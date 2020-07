Consiglio superiore sanità: 30% dei contagiati in Italia proviene dall’estero

Il 30% dei contagiati da Covid 19 provengono dall’estero “o transitano per l’Italia (marginale, a oggi, è, invece, il ruolo dei migranti)”. A tracciare l’identikit in un’intervista a Quotidiano nazionale è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), che considerato il dato precisa: “Condivido totalmente la scelta del ministro Speranza di chiudere ai voli provenienti da Paesi ancora, purtroppo, ad alto rischio, per non vanificare i risultati raggiunti”.

La quota di infetti non è composta solo da stranieri ma spesso derivano da “focolai locali, pazienti in larga parte asintomatici o paucisintomatici identificati perché sottoposti a tampone dopo essere stati sottoposti a test sierologici risultati positivi, quelli che manifestano sintomi acuti anche gravi, come il signore vicentino contagiato in Serbia, e una quota di rilevamenti casuali, come accaduto al bimbo di Nembro, finito in ospedale dopo essersi ferito giocando a calcio e risultato positivo al virus”