Recovery fund, l’austriaco Hahn: “Per l’Italia opportunità di fare riforme”

“Il Recovery Fund rappresenta una preziosa opportunità per l’Italia, perché potrà fare le riforme necessarie per essere più preparata e indipendente in caso di una nuova crisi“. Parla così in un’intervista a La Stampa il commissario Ue al Bilancio, l’austriaco Johannes Hahn, convinto che “sia importante aiutare l’Italia” e che serva un “compromesso” e un “forte segnale dall’Europa, anche per i mercati, bisogna dimostrare che l’Ue sa decidere e non solo discutere”.

In vista del Consiglio europeo di domani, afferma che l’Austria “ha iniziato non solo ad accettare, ma anche a capire l’importanza di questo piano” anche perché “all’interno dell’Ue, l’Italia è il secondo mercato per l’export austriaco” e l’Austria è un “Paese piccolo” che “dipende molto dal benessere dei suoi vicini e dal buon funzionamento del mercato interno”.