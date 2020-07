Agrigento: quattro tunisini arrestati

Quattro tunisini arrestati dalla polizia di Agrigento. Uno destinatario di decreto di espulsione, emesso dal prefetto, con divieto di reingresso nel territorio italiano e nell’area Schengen, l’altro destinatario di decreto di respingimento, emesso dal questore, con divieto di reingresso.

Eseguita anche una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due tunisini sbarcati nelle giornate scorse a Lampedusa: il primo in esecuzione di una ordinanza emessa dal tribunale di Modena; l’altro con a carico il ripristino dell’ordine emesso dalla procura di Bologna per scontare 9 mesi.

Sono stati condotti nel carcere di Agrigento. https://agrigento.gds.it