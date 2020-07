Bus bambini incendiato, Sy in aula con la mascherina ‘l’Africa non morirà mai

“In realtà l’imputato non ha appiccato il fuoco e non aveva alcuna volontà omicida e incendiaria”. È cominciato così l’intervento dell’avvocato Giovanni Garbagnati, difensore di Ousseynou Sy, il 47enne che il 20 marzo dell’anno scorso ha dirottato e incendiato un pullman con a bordo una scolaresca di 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella e nei cui confronti la Procura ha chiesto 24 anni di carcere per sequestro aggravato dalla finalità di terrorismo, strage, incendio, lesioni e resistenza.

Sy, che segue l’udienza nell’aula bunker da dietro le sbarre, una mascherina nera sul volto con la scritta ‘l’Africa non morirà mai’ e la cartina del continente ricamate, renderà dichiarazioni all’udienza di dopodomani, giorno in cui è attesa la sentenza. Il difensore non ha negato che quella di Sy è stata, come è scritto nella perizia con cui è stato dichiarata la sua capacità di intendere e volere, “un’azione spropositata.