Milano, 23enne accoltellato da gang di sudamericani sul bus

Violenza sulla linea 93 a Milano: nella serata di domenica un 23enne è stato accoltellato a bordo del bus. Era in compagnia di tre amici quando alla fermata di via Valvassori Peroni sono saliti sul mezzo una decina di sudamericani che lo hanno aggredito. Il giovane, originario del Salvador, e’ stato trasportato all’ospedale San Raffaele in gravi condizioni con ferite multiple al torace e al collo. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. affaritaliani.it

