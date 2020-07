Coronavirus, dal 14 luglio nuove misure tra mascherine e divieto di assembramento

Stato d’emergenza prorogato fino a fine anno e nuove misure per contrastare il coronavirus, compreso il divieto d’ingresso per i cittadini provenienti da alcuni Paesi a rischio. Sono alcuni degli aggiustamenti che il governo si prepara a varare in vista del 14 luglio, quando scadranno le disposizioni attualmente in vigore per contenere l’epidemia. Tra i vari interventi, anche la proroga del divieto per le discoteche al chiuso.

La proroga al 31 dicembre dello stato d’emergenza, come chiesto da Mattarella, servirà per legittimare eventuali nuove restrizioni delle libertà personali, e sarà adottata con una delibera del Consiglio dei ministri. Intanto, però, i nuovi provvedimenti saranno illustrati martedì al Parlamento dal ministro della Salute, Roberto Speranza.