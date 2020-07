Migranti, 36 pakistani sbarcano nel Salento

LECCE – Un gruppo di 36 migranti è stato rintracciato questa mattina sul litorale di San Cataldo, marina di Lecce. Si tratta di pakistani, tutti uomini, tra cui 4 minori. I migranti sono stati soccorsi dagli uomini della Capitaneria di Porto e dai volontari della Croce Rossa.

Sono stati trovati in buone condizioni di salute e condotti nel centro di accoglienza di Otranto. Le ricerche in mare per individuare il natante da cui sono sbarcati hanno avuto esito negativo. lagazzettadelmezzogiorno.it