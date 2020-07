Virologi in campo, Pregliasco: “La politica potrebbe solo arricchirsi”

Condividi

Pregliasco: “La politica potrebbe solo arricchirsi”. Favorevole invece alla discesa in campo del “collega e amico” Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano: “Concordo con Lopalco: questa emergenza Covid ha messo in evidenza l’importanza dell’impegno di ognuno di noi ricercatori. E come Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) ho toccato con mano l’importanza di dar voce alla società civile. Perché no? Penso che dalla società civile, e dalla scienza, possano arrivare nuove prospettive e nuove forze che possono contribuire all’autorevolezza delle istituzioni”.

E conclude: “Insomma, la politica potrebbe solo arricchirsi con innesti della società civile, e se Lopalco deciderà di impegnarsi gli faccio i miei migliori auguri”. affaritaliani.it