Istanbul: richiamo alla preghiera islamica, santa Sofia è moschea

Istanbul: richiamo alla preghiera islamica nell’ex basilica di santa Sofia. E’ moschea.

Il Consiglio di Stato, massimo tribunale amministrativo turco, ha revocato l’attuale status museale della basilica, aprendone la strada all’utilizzo come moschea: è quanto riporta l’agenzia di Stato turca, Anadolu.

ISTANBUL – The call to prayer (ezan) resounds from the #HagiaSophia. pic.twitter.com/myS4zjkDML

— Ali Özkök (@Ozkok_A) July 10, 2020