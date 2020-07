Gentiloni: “Subito ok al Recovery fund”

La Commissione europea ha ulteriormente rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica a seguito della pandemia di Covid e l’Italia risulta il Paese che nel 2020 subirà la recessione più acuta, con un meno 11,2% del Pil (rispetto a un meno 8,7% dell’Eurozona) a fronte del meno 9,5% indicato due mesi fa. Nel 2021 il Pil italiano rimbalzerà però del 6,1%, rimbalzo analogo alla media dell’Eurozona, ma inferiore a quello di Francia e Spagna, tra i Paesi più colpiti insieme al nostro.

“Le previsioni odierne dimostrano gli effetti economici devastanti della pandemia”, ha detto il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni. “In tutta Europa – ha aggiunto – la risposta politica ha permesso di ammortizzare i danni per i nostri cittadini, ma la situazione rimane caratterizzata da disparità, disuguaglianze e insicurezza crescenti. Ecco perché è così importante raggiungere rapidamente un accordo sul piano di ripresa proposto dalla Commissione, per infondere nelle nostre economie, in questo periodo critico, sia nuova fiducia che nuove risorse finanziarie”.