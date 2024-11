“A quando un’indagine UE sul razzismo dei delinquenti stranieri contro gli Italiani?”

“Ancora una volta i cultori della filosofia del coltello hanno colpito un italiano.

Un capotreno, accoltellato mentre controllava i biglietti dei viaggiatori.

Ancora una volta immigrati protagonisti di un crimine contro gli Italiani. A quando un’indagine della UE sul razzismo di questi delinquenti africani contro gli Italiani?

A quando un rapporto strappalacrime contro questi maledetti?

Questo Governo sta diminuendo gli sbarchi e investendo maggiori risorse per la sicurezza a bordo dei nostri treni, ma i danni causati dalle politiche immigrazioniste degli ultimi anni hanno prodotto decine di migliaia di delinquenti, assassini, stupratori nelle nostre città che è difficile azzerare.

A questo si aggiunga la condotta di certi giudici che si oppongono alle nostre leggi, ai nostri provvedimenti contro gli immigrati clandestini, per non parlare di chi come Matteo Salvini rischia 6 anni di galera per aver impedito gli sbarchi e difeso i confini.

Solidarietà al capotreno e a tutte le vittime degli immigrati clandestini.

Che siano maledetti loro, chi li ha fatti entrare e chi li protegge abusando dei propri poteri.”

Lo scrive su X Rossano Sasso, deputato della Lega.