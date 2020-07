Roma: con la Raggi sono aumentati i campi Rom abusivi

Di Federico Blasi – – Intervento della polizia, ieri sera, al campo nomadi di via Candoni, a Roma, uno dei più grandi della città. Dopo la chiamata di una donna di 47 anni che ha chiesto i soccorsi raccontando di essere stata accoltellata alla gola da un uomo che voleva rapinarla. Sul posto, intorno alle 21.30, sono intervenute le volanti e gli agenti. La 47enne è ricoverata in ospedale ma non in pericolo di vita. I campi rom sono da anni un serio problema di Roma Forse il sindaco grillino Raggi è stata eletta per questo, perché in campagna elettorale aveva promesso che avrebbe risolto questo problema, che i romani sentono molto. E la gente ci ha creduto, la gente l’ha votata.

Centinaia di campi rom abusivi a Roma – Ora, quattro anni dopo, abbiamo ancora, aumentato, il problema dei campi rom. Oggi abbiamo ancora 6 villaggi autorizzati, 15 villaggi cosiddetto tollerati, e oltre 330 insediamenti rom tanto spontanei quanto abusivi (dati dell’anno scorso). Migliaia di rom che vivono a Roma, molti dei quali vivono di espedienti. Come furti, prelievo non autorizzato e vendita dei rifiuti, furti di rame, riciclaggio di autoobili e di quant’altro commerciabile, traffico di rifiuti spesso tossici. Oltre all’elemosina, il parcheggiatorato abusivo, la microcriminalità, il traffico di droga. Certo non tutti lo fanno, ma quei pochi che lo fanno rovinano l’immagine dei rom e aumentano la diffidenza della popolazione e persino l’ostilità. Quando li arrestano, poi, li rilasciano subito.