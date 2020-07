Crisi coronavirus, Francia nazionalizza 10mila botteghe artigiane

Il governo affiderà alla Caisse des Dépots il compito di rilevare punti vendita di vicinato (non alimentari) e botteghe artigiane a rischio di chiusura dopoLlo tsunami della pandemia. Le attività saranno poi affitatte a prezzi agevolato a chi ne garantirà l’apertura.

PARIGI – La Francia si prepara a nazionalizzare 10mila piccoli negozi di vicinato e botteghe artigiane per salvare i centri storici della città dalla desertificazione commerciale e dallo tsunami dell’e-commerce. Parigi – rimpasto di governo permettendo – dovrebbe dare il via libera già la prossima settimana al provvedimento che dà mandato alla Caisse des dépots di rilevare le attività storiche (non alimentari) in difficoltà finanziaria… https://rep.repubblica.it