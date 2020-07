Usa: arrestata Ghislaine Maxwell, ‘complice’ di Jeffrey Epstein

Ghislaine Maxwell, la confidente britannica di Jeffrey Epstein, il defunto miliardario americano accusato di pedofilia, è stata arrestata nella costa orientale degli Stati Uniti dall’Fbi. Lo scrive NBC News. “È stata arrestata nel New Hampshire e dovrebbe comparire in un tribunale federale più tardi oggi”, afferma l’emittente americana. Secondo quanto riferito dalla Bbc, è stata arrestata con l’accusa di essere implicata nei dossier che portarono Epstein in prigione dove lo scorso agosto si suicidò.

Il miliardario Usa era stato incarcerato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni e al momento della sua morte era in attesa di processo. Maxwell, figlia del noto editore britannico Robert Maxwell, ha negato qualsiasi coinvolgimento o conoscenza dei presunti gravi reati a sfondo sessuale di Epstein.