Zingaretti: “Non lasciamo l’Italia agli amici di Orban e Bolsonaro”

“A tutta la maggioranza dico di continuare con questo spirito perché non possiamo lasciare l’Italia in mano agli amici di Bolsonaro e Orban. L’Italia non lo merita per questo dobbiamo unirci e continuare a fare cose giuste perché si possono fare”. Così il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel corso dell’inaugurazione dei nuovi spazi del WeGil in largo Ascianghi, a Roma.

“Qui le porte sono state chiuse per 40 anni non per caso, ma perché in Italia è molto difficile fare bene le cose giuste. La nostra vocazione è lasciare ai giovani un mondo migliore di quello che abbiamo trovato, oggi abbiamo restituito alla città e alla regione uno degli edifici più belli di Roma senza fare debiti, per migliorare il futuro di chi verrà” ha detto Zingaretti nel corso dell’inaugurazione.