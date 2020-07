Conte: Italia impegnata per lo sviluppo… del Sahel

Condividi

“Al Vertice di Nouakchott G5Sahel ho ribadito l’impegno dell’Italia per la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo della regione, d’importanza strategica per il futuro stesso dell’Europa. Lavoriamo per rispondere positivamente alle aspettative di pace dei popoli del Sahel”. Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte.