Molte persone si dirigono verso le montagne nella zona di Chrea, 70 km a sud della capitale Algeri, dopo una forte tempesta di neve

Dall’inizio della settimana sono state registrate forti nevicate in diverse regioni del paese, anche non lontano dal mare, e l’Ufficio meteorologico nazionale ha messo sotto osservazione meteorologica “arancione” diverse regioni dell’Algeria centrale e orientale per questo fine settimana. ANSA