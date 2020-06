Senegalese aggredisce trevigiano con forcone e gli taglia l’aorta

Condividi

Espulso dall’Italia, aggredisce il rivale con un forcone: arrestato. E’ finito agli arresti domiciliari con l’accusa di lesioni gravissime un 40enne senegalese con precedenti penali che era stato espulso dall’Italia ma continuava a vivere nella sua abitazione di Mansuè, in provincia di Treviso.

Come riportato da “La Tribuna di Treviso”, nelle scorse ore tra lo straniero e M.F, 30enne italiano, è scoppiato un violento litigio. La situazione è degenerata quando il senegalese D.A. è rientrato in casa, ha preso un forcone e ha colpito il rivale tagliandogli l’aorta. L’uomo ha iniziato a perdere subito molto sangue: provvidenziale l’intervento sul posto di un’ambulanza del Suem 118 che ha trasportato d’urgenza il 30enne prima all’ospedale di Oderzo e in un secondo momento al Ca’ Foncello di Treviso dove, dopo un delicato intervento chirurgico, non è più in pericolo di vita. I carabinieri hanno messo le manette al 40enne senegalese che in queste ore sarà sottoposto all’interrogatorio per la convalida del fermo.“

www.trevisotoday.it