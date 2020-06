Statua Montanelli, nuovo blitz: fantoccio di una bambina in braccio

Milano 28 giugno 2020 – Nuovo ‘blitz’ ai giardini di Porta Venezia. In azione una donna di cui non faremo il nome per non farle la pubblicità che probabilmente va cercando, che ha aggiunto al monumento dedicato a Indro Montanelli, il fantoccio di una bambina dodicenne. Per l’artivista (come essa stessa ama definirsi ) l’opera rappresenta una “schiava sessuale, che il giornalista comprò in Eritrea, durante l’occupazione italiana”.

Quindi, riferendosi all’imbrattamento di qualche settimana fa, a opera da collettivi studenteschi, ha sottolineato che “non occorreva colorare la statua, era sufficiente aggiungere, sulle ginocchia del vecchio la bambina eritrea di 12 anni della quale abusò da soldato colonialista”.