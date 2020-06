Black Lives Matter, Olanda: sfigurata Madonna nera

Alcuni attivisti del movimento Black Lives Matter hanno sfregiato l’immagine della Madonna di Częstochowa a Breda, città del sud dell’Olanda. Il mosaico che riproduce il ritratto della Madonna Nera conservato nel santuario di Jasna Gora, in Polonia, è stato eretto a Breda nel 1954, come atto di ringraziamento per la liberazione della città dai nazisti. La città, infatti, fu liberata il 29 ottobre 1944 dall’esercito polacco.

Il movimento Blm ha inscenato proteste in tutto il mondo occidentale dopo l’uccisione negli Stati Uniti di George Floyd e dappertutto ha promosso la rimozione di statue, libri, film, canzoni nel nome dell’«uguaglianza razziale» e contro la discriminazione delle persone di colore.