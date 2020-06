Migranti, Boldrini contro Salvini “uomo solo al comando”

Condividi

Boldrini, di recente passata al Pd, esulta per la prossima abolizione dei decreti di sicurezza. Come al solito, nella speranza di aumentare l’audience, attacca Salvini riferendosi a lui come “uomo solo al comando” senza accorgersi che i veri pieni poteri sono in mano a Conte e Gualtieri.