Trizzino (M5s): leghisti trogloditi e incolti

Condividi

M5S – Giorgio Trizzino, in un post su Facebook ha definito i leghisti “trogloditi ed incolti”. Questa mattina, intervenendo in Aula, l’esponente del Carroccio, Edoardo Ziello, ha infatti chiesto un intervento della presidenza della Camera. Ecco la dichiarazione di Trizzino:

“Se i colleghi della Lega si sono risentiti per questi aggettivi che ho utilizzato -ha affermato Trizzino intervenendo a fine seduta- me ne dolgo, chiedo scuso, ma auspico che da questa lezione se ne possano trarre tutti quegli auspici per migliorare la qualità di questo Parlamento, per migliorare il nostro modo di affrontarci, perchè è la società che ce lo chiede, è la gente che sta fuori di qui che vuole essere rappresentata da persone che utilizzano il confronto e il dialogo al più alto livello”.