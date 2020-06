Crisi coronavirus, Del Re (M5s): Italia impegnata per il Sudan

Condividi

Emanuela Del Re: “L’Italia sostiene le riforme istituzionali ed economiche in corso di Khartum e contribuisce con un impegno globale che comprende nuove attività umanitarie e di sviluppo da attuare nei prossimi anni in Sudan.

Le attività di sviluppo in Sudan si concentreranno principalmente sul rafforzamento della resilienza e dello sviluppo agricolo inclusivo sostenibile, sulla costruzione dell’inclusione dei giovani e sull’empowerment economico e l’integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro.

L’aumento delle esigenze umanitarie a causa del COVID19 la pandemia verrà affrontata con progetti rivolti alle componenti più vulnerabili della società per affrontare l’insicurezza alimentare e la mancanza di accesso ai servizi di base.”

#SudanPartnershipConference

🇸🇩🇮🇹 The increased humanitarian needs due to the #COVID19 pandemic will be met with projects targeting the most vulnerable components of society to address food insecurity and lack of access to basic services. @ItalyMFA @ItalyInSudan @SudaninItaly pic.twitter.com/IYKCKbDQb8

— Emanuela C. Del Re (@ecdelre) June 25, 2020