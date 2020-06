Prodi pianifica altri danni per l’Italia: “Sì al Mes e al 5G”

Da Romano Prodi, altri due favori (gli ennesimi) a Cina ed Europa. L’ex presidente della Commissione Europea, in un’intervista al quotidiano Il Giorno, ha detto che l’Italia ha sbagliato sulle privatizzazioni delle aziende-gioiello italiane, ma ha anche lanciato un messaggio forte e chiaro alla maggioranza: sì al 5G (tecnologia “cavallo di Troia” di Pechino in Europa) e sì al Mes.

Lo Stato che partecipa come lo vede? “Alla francese”, spiega Prodi, “Non penso al modello della Bielorussia o della Cina. Non gestione pubblica, ma partecipazioni di minoranza pubblica per garantire che l’impresa in cui il popolo italiano ha messo tanti soldi non venga venduta subito agli stranieri, come purtroppo è stato fatto dopo alcune privatizzazioni”. Per il Professore le previsioni economiche sono pessime, vanno trovate «le idee migliori per ripartire spingendo la capacità di acquisto dei cittadini e la solvibilità delle imprese», dice.