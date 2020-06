Migranti, card Bassetti: sento ferite nel cuore per i respingimenti

“Sento come ferite del cuore a cui porre rimedio, le pratiche di respingimento di coloro che fuggono dalla Libia o che cercano di raggiungere l’Italia via terra attraverso la Slovenia. Spero che questa nuova fase che si apre mentre si va spegnendo la pandemia da Covid-19 non sia solo di riapertura ma anche rigenerativa dei nostri cuori, e trovino finalmente spazio politiche adeguate e pratiche di accoglienza ed integrazione diffusa nel nostro Paese”.

Torna sul tema dell’immigrazione il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, intervenendo insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia in memoria del sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, nel centro di accoglienza Mondo Migliore a Rocca di Papa.