Firenze, minorenne rapinata da romeno

Condividi

Firenze – Via Cavour: derubata del cellulare con il metodo del “matador”

Ieri pomeriggio una sedicenne è stata derubata dello smartphone mentre si trovava al McDonald’s di Via Cavour.

Dai filmati delle immagini di videosorveglianza è stato constatato come un uomo le abbia portato via lo smartphone utilizzando un quotidiano cartaceo per coprirsi le mani e non essere notato. Dopo qualche ora gli agenti sono riusciti a rintracciarlo alla Loggia del Porcellino. Il 21enne, cittadino romeno, è stato denunciato per furto aggravato.

Durante la notte furto anche in Piazza Ferrucci dove un 31enne non ha più trovato il portafogli, con dentro 300 euro e carte di credito, che aveva lasciato per qualche momento appoggiato sul tavolo di un chiosco. “

www.firenzetoday.it