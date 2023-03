Parigi, “al rogo, al rogo!”. Effigie di Macron data alle fiamme

Non si fermano le proteste in Francia, dopo che il presidente Macron ha varato la riforma delle pensioni, per giunta senza il voto dell’Assemblea nazionale.

Infuriano le proteste nelle strade di molte grandi città.

Al grido di “Al rogo! Al rogo!” un’effigie di Emmanuel Macron data alle fiamme dalla folla Parigi, in Place de la Concorde