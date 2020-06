Alluvione Genova: ex sindaco Vincenzi (Pd) patteggia tre anni

GENOVA, 23 GIU – I giudici della corte d’appello di Genova hanno accolto la richiesta di patteggiamento a 3 anni dell’ex sindaco di Genova Marta Vincenzi, nel processo d’appello bis per l’alluvione del 2011 che causò la morte di sei donne, di cui due bambine.

Vincenzi era stata condannata in primo e secondo grado a 5 anni, per disastro e omicidio colposo plurimo e falso, ma la Cassazione aveva rinviato a un processo bis di secondo grado per ricalcolare le pene.