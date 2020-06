Stati Generali, ministri soddisfatti: concertazione prevale sul populismo

Scrive il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in un post su Facebook commentando gli Stati generali dell’economia che si sono conclusi a Villa Pamphili:

“Una settimana proficua, in cui abbiamo colto le proposte e le istanze di commercianti, artigiani, piccoli imprenditori: di tutti gli attori coinvolti nello sviluppo economico, sociale, culturale del Paese per disegnare, insieme, i passi da fare da oggi ai prossimi dieci anni. Da qui parte il Rilancio dell’Italia e qui si inserisce il nuovo Piano industriale che intendo portare avanti come Ministro dello Sviluppo Economico”, conclude.

Unanime il coro dei ministri che si dicono soddisfatti dell’iniziativa. Oltre Patuanelli, anche il ministro per le Regioni Francesco Boccia parla di “giornate intense e costruttive” sottolineando come “la concertazione prevalga su populismo e disfattismo”.