Bollettino di guerra Antifa, ultime notizie dal fronte

Condividi

Ultime notizie dal fronte! L’armata ANTIFAscista avanza vittoriosa in territorio nemico, spazzando via le minacce più pericolose come statue, busti e dolcetti razzisti. Un trionfo dei buoni e dei giusti per la causa globalista!

Di Matteo Brandi