Papa Benedetto XVI torna domani in Vaticano

Il Papa emerito Joseph Ratzinger non resterà in Germania. Anzi, la comunicazione ufficiale sul rientro in Santa Sede dell’ex pontefice è arrivata poco fa ed in via diretta dalla stessa diocesi di Ratisbona, quella in cui Benedetto XVI si trova in questi giorni: il teologo farà ritorno in Vaticano nella giornata di domani.

La notizia è rilevante soprattutto perché, nel corso di queste ore, erano emerse più voci sulla ipotesi che Joseph Ratzinger avesse deciso di non fare più marcia indietro in direzione del Mater Ecclesiae, il luogo che ha scelto da quando ha rinunciato al soglio di Pietro per condurre una vita spirituale.