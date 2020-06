Migranti, Furlan (Cisl): ‘ricordiamo chi scappa dalle guerre’

Condividi

Oggi 20 giugno giornata mondiale del rifugiato – ricordiamo le tante persone che scappano da guerre, miserie, carestie. Battiamoci insieme per i valori della solidarietà, dell’accoglienza e dell’inclusione. La vita umana viene prima di ogni altra cosa. (Annamaria Furlan – Cisl)

Senza dimenticare i “migranti climatici”. (Possibile)

Il #20giugno è la #GiornataMondialedelRifugiato.

Milioni di persone che fuggono da guerre, persecuzioni, povertà e violazioni dei #dirittiumani. A cui si aggiungono già ora (e sempre di più, se non agiamo in fretta) i migranti climatici, in fuga a causa della #crisiclimatica. pic.twitter.com/bXy9PEFqvr

— Possibile (@PossibileIt) June 20, 2020