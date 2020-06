Recovery Fund, Gentiloni: “Forse intesa a luglio”

“Un accordo sul Recovery Fund è probabile che venga trovato a luglio”. E’ quanto afferma il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni. “Credo che ce la faremo, ma forse non domani. Domani credo che sarà una tappa intermedia per avvicinare le posizioni e capire meglio fra capi di Stato e governo le differenze che sono sempre sul tavolo”, ha affermato l’ex premier in un’intervista a France 2.

“Non voglio immaginare la possibilità di un fallimento”, ha aggiunto. “Comprendo – ha continuato Gentiloni – che l’emissione di debito per finanziare programmi comuni è un qualcosa di inedito su cui si deve lavorare ancora”.