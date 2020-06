Rubano uno scooter e si schiantano: morti due ragazzi

Da Il Gazzettino – CARBONERA – Incidente stradale mortale a Carbonera, alle porte di Treviso, questa notte. Uno scooter si è andato a schiantare contro un muretto, due persone hanno perso la vita. L’incidente è avvenuto in viale Brigata Marche, all’una circa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la sistemazione e messa in sicurezza dei luoghi, sul posto 118 e forze dell’ordine.

Chi sono le vittime – Due le persone decedute nel terribile schianto, una fuoriuscita autonoma, della notte del 16 giugno 2020. Si tratterebbe di un cittadino marocchino di 21 anni, Es Safi Abdessamad e di un altro ragazzo, di 17 anni, Balde Mamadou Bassirou, nato in Guinea nel 2003 e residente a Carbonera in via Vittorio Veneto





Il motorino rubato – Secondo le primissime informazioni lo scooter sul quale viaggiavano i due sarebbe stato rubato poco prima dell’incidente. Leggi la notizia su Il Gazzettino

