Stati Generali, Marcucci: “Ma quale Conte? E’ un’idea del Pd”

Stati Generali – Parla ad Affaritaliani.it il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci. E sul Piano Colao aggiunge: “Da parte mia giudizio positivo sul lavoro fatto”

Che cosa ha spinto Conte a lanciare questa iniziativa? Il bisogno di prendere tempo o il timore che questa fase due gli potesse sfuggire di mano?

Lo ripeto: l’iniziativa è partita da un’idea del Pd. Ieri insieme a Graziano Delrio abbiamo sottolineato al presidente Conte che questa deve essere la stagione della concretezza. Come spenderemo i soldi di Bruxelles? Su quali settori punteremo per rimettere in piedi il Paese? C’è un drammatico bisogno di fatti ed in più ci sono scadenze da rispettare e dobbiamo arrivare preparati.