Sgarbi, ‘alleanza’ con Diego Fusaro: “Rafforziamo Vox Italiae”

In una diretta streaming sul canale Youtube di Diego Fusaro, Vittorio Sgarbi dialoga con il filosofo e sul finire della conversazione filosofico-politica esprime il desiderio di contribuire al rafforzamento di Vox Italiae. “Sarò felice di incontrare Sgarbi al più presto per ragionare insieme sulla traiettoria che il nostro partito intende seguire per liberare l’Italia dalle grinfie di Conte e della Ue”, la risposta.

Vittorio Sgarbi a Diego Fusaro. “Rafforziamo Vox Italiae”.

“C’è qualcosa in te di serio e anche di serioso – dice Sgarbi a Fusaro -. Sembra che l’idea di fare un partito tu la coltivi veramente. Io ho tentato con fallimenti vari, da Pannella ai repubblicani. Ma tu hai quella convinzione serena che rende la cosa plausibile, per cui a un certo punto dovremo trovare la strada per mettere insieme un gruppo di persone che per i prossimi governi diano garanzia di uso della ragione, che sembrerebbe natuarale, ma evidentemente i politici non la applicano perché si fanno prendere da emotività o furbizia. L’idea di un partito della ragione si potrebbe coltivare con te, tenuto conto di quante persone ci hanno seguito e di quante in diverse dimensioni ammirato la nostra resistenza, nel tuo nell’uso nella ragione e nel mio addirittra in parlamento, avendo io rappresentato l’unica opposizione, perché tutti gli altri hanno sempre votato i decreti di Conte, pur facendo delle schermaglie. Io invece mi sono sempre astenuto. L’idea quindi che abbiamo grazie al virus conquistato credilbità dà maggior fondamento alal costituente di un partito reale, partito della ragione, che tu hai nominato Vox Italiae. Il fatto che tu ne sia così convinto mi sembra motivo di speranz e confidenza. Troviamo modo per capire se possibile o se utopia come quella in cui mi sono imbarcato negli ultimi vent’anni”.