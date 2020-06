La Fase 3? Sarà la conta dei danni fatti dal governo

“Ma quale Fase 3! Oggi si ‘contano i danni’ sulla pelle delle imprese che a loro volta sono costrette, nonostante aver sostenuto la cassa integrazione per i propri dipendenti – che non l’hanno ancora ricevuta – a non poterli riassumere”. È quanto dichiara in una nota il senatore Massimo Mallegni, responsabile nazionale turismo e commercio di Forza Italia.

“Ascoltiamo dichiarazioni di Stati generali, grandi enunciazioni di un Paese in ripresa, aiuti dall’Europa, ma la realtà di tutti giorni è un calo dei consumi medio di oltre il 40%. Le imprese non hanno preso neppure i 25.000 € garantiti dallo Stato- rimarca-, figuriamoci la liquidità rispetto al calo di fatturato, la burocrazia che non ha accennato a calare da nessuna parte, con una pubblica amministrazione (che non ha avuto “riduzioni di fatturato”) lontana dai problemi delle persone. Negozi chiusi, alberghi che probabilmente non riapriranno, pubblici esercizi (bar e ristoranti) impossibilitati a pagare gli affitti“.