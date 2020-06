Donna incinta uccisa e appesa a un albero, orrore in Sudafrica

In Sudafrica c’è sgomento unito a indignazione dopo l’uccisione della 28enne Tshegofatso Pule, accoltellata e appesa a un albero vicino a Johannesburg. La donna, che era incinta di otto mesi, era scomparsa la scorsa settimana: il suo cadavere è stato trovato domenica. L’hashtag #JusticeForTshego è diventato di tendenza su Twitter nel Paese e il portavoce della polizia, Kay Makhubele, afferma che è stata aperta un’inchiesta per omicidio.

Un nuovo episodio di violenza in un Paese dove, secondo recenti statistiche, viene uccisa una donna ogni tre ore. Ma la storia di Tshegofatso Pule, forse anche a causa della sua condizione e di quel bambino che aveva in grembo e che sarebbe dovuto nascere tra circa un mese, è diventata molto popolare. Per ora di lei si sa poco, mentre girano sui media locali le foto del suo volto incorniciato da una pioggia di treccine afro. E anche la famiglia che vive a Soweto non vuole rilasciare dichiarazioni.