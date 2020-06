Sgarbi: “posso tranquillamente dire che il piano Colao fa cag…”

Condividi

Vittorio Sgarbi: “Non ho ancora letto nel dettaglio il “Piano Colao” per la ripresa dell’Italia. Ma mi è bastato leggere, a proposito di turismo, arte e cultura, la parola “brand”, per poter tranquillamente dire che fa cagare.”

Non ho ancora letto nel dettaglio il “Piano Colao” per la ripresa dell’Italia. Ma mi è bastato leggere, a proposito di turismo, arte e cultura, la parola “brand”, per poter tranquillamente dire che fa cagare. @ilgiornale @Libero_official @Adnkronos @stampasgarbi @nino_ippolito

— Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) June 8, 2020