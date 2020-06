Condividi

Da 10 giorni ormai, i teppisti che si dichiarano antirazzisti stanno devastando città in tutti gli Stati Uniti con la scusa di protestare contro la morte di George Floyd.

Questo video proviene da Trenton, nel New Jersey.

Welcome to Trenton, New Jersey. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/kiq5HaXDzO

— BasedPoland (@BasedPoland) June 5, 2020