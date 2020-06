Senegalese dà in escandescenze, tre persone in ospedale

di Fabrizio Tenerelli – (vedi video in fondo all’articolo) – Un senegalese ha dato in escandescenze per strada e un passante è intervenuto per fermarlo, senza fare troppi complimenti. Sono volati calci e pugni e, bisogna dire, che il passante è riuscito tutto sommato a farsi valere nei confronti del giovane, che sembrava aver perso la testa. Le ragioni che hanno scatenato la furia dello straniero non si conoscono ancora. Tutto ha avuto inizio in prossimità di un passaggio pedonale.

Nel filmato amatoriale di un ragazzo che ha assistito alla scena, si nota il senegalese che grida più volte “vaffanculo” contro il conducente di un compattatore dell’Ata, l’azienda che si occupa del servizio di igiene urbana. Quest’ultimo resta impassibile all’interno del proprio mezzo, mentre un pedone, a dir il vero con molto coraggio, si avvicina al migrante e ne nasce subito un incontro di pugilato. Successivamente intervengono anche le Volanti della locale questura. Un poliziotto, nel tentativo di far entrare in auto il senegalese, viene aggredito con calci e pugni che lo feriscono a un occhio. Tutti e tre verranno portati in ospedale, con il migrante, soggetto già noto alle forze fell’ordine, che verrà ricoverato in psichiatria e denunciato per resistenza e lesioni.